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Україна введе санкції проти причетних до незаконної приватизації "Масандри" в Криму

"«Масандру» захопили ті, кого вважають натхненниками окупації Криму. І зараз вони розтягують Крим по шматках".

Україна введе санкції проти причетних до незаконної приватизації "Масандри" в Криму
Фото: МінТОТ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ініціює запровадження національних санкцій проти осіб, причетних до "продажу" кримського винзаводу "Массандра".

Про це заявив віцепрем’єр-міністр України, очільник міністерства Олексій Резніков, повідомляє пресслужба МінВОТ.

Олексій Резніков наголосив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону: ініціюватиме національні санкції; ініціюватиме судове переслідування, в т.ч. в міжнародних судах, а також звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків та посилення санкцій.

"Усі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це, тощо) вже в нас. Санкційний пакет вже готується", - додав Резніков.

Міністр наголосив, що з точки зору права продаж заводу є продовженням незаконної "націоналізації", який почався у 2014 році - після окупації Криму Росією.

"«Масандру» захопили ті, кого вважають натхненниками окупації Криму. І зараз вони розтягують Крим по шматках. Раніше ця ж структура і за такою ж схемою - через імітацію аукціону -  отримала контроль над заводом «Новий світ». Це створює ризики для «Масандри», яка є частиною культурної спадщини України і українського Криму. Підприємство може бути знищене, а найцінніші активи просто розкрадуть. За все це доведеться відповідати", - заявив Олексій Резніков.

Учора стало відомо, що компанія "Південний проєкт", яка належить банку "Росія" (основний акціонер - Юрій Ковальчук, який вважається одним із "гаманців" Володимира Путіна), купила кримський винний завод "Масандра". Компанія "Південний проєкт" виграла торги з ціною 5,327 млрд рублів.

В українському МЗС це рішення назвали "нікчемним" і додали, що Росія нестиме за нього відповідальність. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джаппар наголосила , що Росія вчергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права.

Як відомо, у листопаді підконтрольний Росії окупаційний "уряд" Криму виставив на продаж акції винзаводу "Масандра" на електронному аукціоні "РосЕлТорг" зі стартовою ціною 5,3 млрд рублів (69,5 млн доларів США).

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