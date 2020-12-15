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Путин в Гааге на скамье подсудимых? Ратифицируйте Римский устав!

Шесть лет назад, в апреле 2014 года Украина впервые обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать преступления на Майдане, а в сентябре 2015 – в Крыму и на Донбассе. Дабы установить, есть ли юрисдикция Суда, есть ли основания для начала самого уголовного расследования, прокурор МУС Фату Бесуда должна была провести предварительную экспертизу. О ее окончании она объявила в прошлую пятницу, 11 декабря: «Офис прокурора завершил оценку приемлемости (дел) и пришел к выводу об отсутствии весомых причин считать, что расследование не будет служить интересам правосудия», - сказано в докладе прокурора.

Во время акции в поддержку Олега Сенцова и Александра Кольченко в Киеве, 25 августа 2016. На плакате- президент РФ Владимир Путин, который, по мнению организаторов, причастен к уголовному преследованию Сенцова и Кольченко
Фото: Сергей Нужненко
Во время акции в поддержку Олега Сенцова и Александра Кольченко в Киеве, 25 августа 2016. На плакате- президент РФ Владимир Путин, который, по мнению организаторов, причастен к уголовному преследованию Сенцова и Кольченко

Чтобы начать такое расследование в случае Украины, которая не является страной-подписантом Римского устава, которым регулируется деятельность МУС, прокурор должен получить согласие Палаты предварительного производства – такова процедура, которая опять займет время. Этого можно было бы избежать, ратифицируй Украина Римский устав. Будь Украина стороной-подписантом, в соответствии со статьей 15 этого документа прокурор имеет право начать расследование по собственной инициативе, в рамках так называемого proprio motu, не обращаясь к Палате предварительного производства за санкцией в отношении возбуждения расследования. Для этого стране-участнику Устава было бы достаточно обратиться с соответствующей просьбой к прокурору.

А потому ответственность за то, что расследование преступлений по вопросам Крыма и на Донбасса по сути не может быть начато прокуратурой МУС в ближайшее время лежит исключительно на украинской стороне.

Состоянием на сегодня, не являясь подписантом, Украина признала юрисдикцию МУС двумя заявлениями ad hoc – в апреле 2014 года и сентябре 2015, когда были поданы соответствующие заявления в отношении событий на Майдане и ситуации в Крыму и на Донбассе.

Фото: Макс Левин

Так, в отношении дела по событиям на Майдане Суд будет продолжать изучать информацию. Относительно же Крыма и Донбасса прокурор четко определила статьи, по которым будет проведено расследование: это военные преступления и преступления против человечества. В Офисе прокурора считают, что есть основания говорить о совершении в Крыму таких преступлениях, как умышленное убийство, пытки, незаконное лишение свободы, убийства, депортация, и на Донбассе – умышленное нападение на гражданское население и гражданские объекты, умышленные убийства, пытки, изнасилования и другие формы сексуального насилия, посягательства на личную свободу.

"В частности, и без ущерба для любых других преступлений, которые могут быть установлены в ходе расследования, мой Офис пришел к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что в Украине был соверен широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, которые находятся в пределах юрисдикция Суда. Эти выводы включают три широких кластера виктимизации: преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий, преступления, совершенные во время задержания и преступления, совершенные в Крыму. Кроме того, мой Офис установил, что эти преступления, совершенные различными сторонами в конфликте, также были достаточно серьезными для проведения расследования моим Офисом как в количественном, так и в качественном отношении", - заявила прокурор.

Прокурор Фату Бенсуда во время судебного процесса в зале Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды, 08 июля 2019.
Фото: EPA/UPG
Прокурор Фату Бенсуда во время судебного процесса в зале Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды, 08 июля 2019.

В отчете также в очередной раз подчеркивается непосредственное участие российских военных в событиях 2014 года в Крыму. Есть все, чтобы начать процесс, который приведет Путина на скамью подсудимых в Гааге. Однако в случае Украины для того, чтобы начать расследование по сути, прокурор должен получить согласие Палаты предварительного производства. И случится это не скоро: нынешний прокурор уходит с должности – завершилась ее каденция. Нового выберут в январе следующего года, и приступить он сможет к реальному выполнению своих обязанностей в июне. Рассмотрение запроса Палатой предварительного производства также займет время.

Короткий путь к началу расследования – это ратификация Украиной Римского устава, что позволит начать расследование и без согласия Палаты. Кстати, ратификация предусмотрена и Соглашением об ассоциации Украина-ЕС. Подать же Римский устав на ратификацию в Верховную Раду Украины должен президент Владимир Зеленский.

Фото: zn.ua

Ирина СомерИрина Сомер, журналист
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