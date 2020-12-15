В ЄС оштрафували Twitter на 450 тисяч євро за проблему із захистом даних

Twitter оштрафували через те, що приватні твіти помилково стали загальнодоступними, а компанія вчасно про це не повідомила.

Ірландська Комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала компанію Twitter на 450 тисяч євро у зв'язку з недостатньо швидким розкриттям інформації про витік даних.

Про це повідомляє Reuters.

DPC оштрафувала Twitter через те, що приватні твіти помилково стали загальнодоступними, а компанія вчасно про це не повідомила.

Вперше таку санкцію використали проти американської фірми в межах нової системи захисту даних Європейського Союзу GDPR.

GDPR діє з 2018 року, але справа Twitter - перша, у якій використовується нова система вирішення спорів. Відповідно до цієї системи, провідний національний регулюючий орган Євросоюзу приймає рішення, проконсультувавшись щодо цього з іншими національними регулюючими органами ЄС.

У своєму остаточному рішенні DPC заявила, що спочатку намагалася накласти штраф в розмірі від 150 тисяч до 300 тисяч доларів, але збільшила його після того, як регулятори Австрії, Німеччини та Італії назвали його занадто низьким.

У Twitter заявили, що затримка з повідомленням про витік даних була непередбаченим наслідком кадрового питання в період між Різдвом 2018 року і Днем Нового року. В комапнії додали, що вжили заходів, аби своєчасно повідомляти про інциденти в майбутньому.

Нагадаємо, у жовтні 2019-го компанія "Facebook" погодилася виплатити у Великобританії 500 тисяч фунтів стерлінгів штрафу (у перерахунку близько 580 тис. євро) у справі про витік особистих даних користувачів соцмережі, що збиралися компанією Cambridge Analytica. Згідно з угодою, сторони відкликають свої претензії, водночас Facebook не визнає своєї провини.