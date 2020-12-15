Клінтон закликала скасувати колегію виборників у США

Ексдержсекретарка і екскандидатка у президенти Гілларі Клінтон вважає, що США слід скасувати колегію виборників

Про це вона заявила після того, як у ролі одного з вибірників від штату Нью-Йорк віддала голос за демократа Джо Байдена і його кандидатку у віце-президенти Камалу Гарріс.

"Я вірю, що ми повинні розпустити колегію вибірників і обирати президента на всенародному голосуванні, як і інших чиновників. Але оскільки вона все ще існує, я пишаюся, що проголосувала за Джо Байдена і Камалу Гарріс", - написала Клінтон у твіттері.

Її чоловік, 42-й президент США Білл Клінтон цього року також входить у колегію виборників від штату Нью-Йорк. У США отримання більшого числа голосів виборців не гарантує кандидату перемоги на президентських виборах, оскільки вони не є прямими.

У 2016 році Трамп виграв вибори завдяки американській виборчій системі делегатів (304 голоси делегатів проти 227), але програв Клінтон за кількістю прямих голосів американців - 62,98 млн голосів у республіканця проти 65,85 млн голосів у демократки.

14 грудня колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента США. Загалом Байден отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.