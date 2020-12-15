Азербайджан і Вірменія обмінялися військовополоненими за принципом "всіх на всіх"

Вірменія і Азербайджан обмінялися військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Про це ввечері 14 грудня повідомив командувач російських миротворців у Нагірному Карабаху генерал-лейтенант Рустам Мурадов, передає DW.

За словами Мурадова, російським військовим літаком у Баку були доправлені та передані представникам азербайджанських компетентних органів 12 осіб. "Азербайджанською стороною повернуті 44 людини, які прибули зі мною на аеродром Еребуні", - зазначив Мурадов, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Він додав, що цей обмін військовополоненими провели згідно із тристоронньою заявою лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії від 9 листопада.

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій.

Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участі Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами, які належали до так званого поясу безпеки невизнаної "НКР": Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська сторін конфлікту залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. За час бойових дій восени військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.

11 грудня Парламент Азербайджану на пленарному засіданні схвалив проєкт указу президента Ільхама Алієва про скасування з 12 грудня чинного в країні режиму воєнного стану.