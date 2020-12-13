Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти вірменців у Нагірному Карабасі

Служба держбезпеки Азербайджану провела “антитерористичну операцію проти вірменських формувань", що заблукали в околицях селища Гадрут у Нагірному Карабасі.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони і Служби державної безпеки Азербайджану.

“Після оголошення припинення вогню у відповідності із заявою, підписаною 10 листопада 2020 року Президентами Азербайджанської Республіки, Російської Федерації та прем'єр-міністром Вірменії, деякі збройні формування Вірменії залишилися в лісистій місцевості в північно-західній частині селища Гадрут Ходжавендського району Азербайджану. Посилаючись на офіційні вірменські джерела, вірменські ЗМІ повідомляли, що ці збройні формування заблукали”, – заявили вони.

Так, вірменська сторона звернулася до командування миротворчих сил Російської Федерації з проханням вивести їх з цієї території. Росіяни прибули на цю територію і за допомогою гучномовців повідомили вірмен про вжиті заходи для їх евакуації.

“Ці вірменські збройні загони не покинули територію, навпаки, в останні дні зробили терористично-провокаційні і диверсійні дії проти осіб, які несли на цій території громадянську службу з азербайджанської сторони і військовослужбовців”, – йдеться у заяві.

Так, 26 листопада у селі Сур "у результаті раптового нападу вірмен на військовослужбовців Міністерства оборони Азербайджану" 3 військових загинули і 2 отримали поранення. 8 грудня загинув ще один військовослужбовець, а цивільна особа отримала поранення.

“Відтак Служба державної безпеки Азербайджанської Республіки була змушена провести антитерористичну операцію в цьому районі. Висування в таких випадках необґрунтованих звинувачень деякими керівними особами Вірменії та вірменськими ЗМІ проти російських миротворчих сил і азербайджанської сторони є неприйнятним”, – додали азербайджанці.

Нагадаємо, 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Угода набирає передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі. Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

17 листопада Президент Вірменії Армен Саркісян закликав до відставки Пашиняна і позачергових виборів. До проведення виборів він пропонує передати управління уряду національної згоди.

11 грудня Парламент Азербайджану на пленарному засіданні схвалив проєкт указу президента Ільхама Алієва про скасування з 12 грудня чинного в країні режиму воєнного стану.