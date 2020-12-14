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В Індії працівники розгромили завод з виробництва iPhone через невиплату зарплати

Майже 2000 співробітників в ніч на суботу атакували потужності заводу, громили меблі, прилади, підпалювали транспортні засоби, атакували офіси керівників.

Фото: indianexpress.com

Поліція Індії заарештувала понад 100 робітників, які влаштували погром через претензії про невиплату заробітної плати на заводі з виробництва iPhone біля Бангалора.

Про це повідомляє ВВС.

Люди звинувачують компанію Wistron – партнера Apple по збірці, яка володіє фабрикою – в неповній виплаті зарплати. Зокрема, в тому, що за чотири місяці їм не платять повну зарплату та змушують працювати додаткові зміни.

Майже 2000 співробітників в ніч на суботу атакували потужності заводу, громили меблі, прилади, підпалювали транспортні засоби, атакували офіси керівників. 

У Wistron заявили, що зобов'язуються слідувати місцевим законам щодо праці.Також в компанії додали, що інцидент був спричинений невідомими особами, які "з незрозумілими намірами вторглися і пошкодили завод."

Нагадаємо, у червні капіталізація Apple і Microsoft вперше досягла $1,5 трлн. Рекордне зростання акцій чотирьох техногігантів відбулося на тлі зниження основних індексів.

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