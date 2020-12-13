Навального намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини, – ЗМІ

Російського опозиціонера Олексія Навального намагалися отруїти вдруге “Новачком" безпосередньо перед відправкою з Омську до Німеччини.

Про це пише bbc.com з посиланням на видання Times.

"Джерела в німецьких спецслужбах повідомили своїм британським колегам, що нападники здійснили ще одну спробу, коли Навальний перебував у штучній комі – перед тим, як його відправили медичним рейсом до Німеччини", – йдеться у матеріалі журналістів.

"Це було зроблено, щоб він був мертвий до прибуття в Берлін", - цитує газета одне зі своїх джерел.

Експерти заявили, що Навального, судячи з усього, знову врятував введений атропін.

Підтвердження цій інформації поки немає, ані влада Німеччини, ані влада Росії поки статтю не коментували.

Водночас головний токсиколог Омської області та Сибірського федерального округу Олександр Сабаєв назвав статтю Times "інформаційною качкою".

"Жодних питань із жодного боку до нас не виникало. Ніхто, крім медпрацівників, доступу до нього не мав. Все це вигадка від початку і до кінця. Не було отруєння, ні первинного, ні вторинного. Це інформаційна "качка", все розкручується заради якихось певних цілей", – зазначив медик.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію через отруєння Олексія Навального.

Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння Навального спростували.

У зв'язку зі справою Навального Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість чоловік, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються.

Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.