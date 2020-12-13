Зі середи Німеччина впроваджує “жорсткий” локдаун

Сьогодні, 13 грудня Федеральний уряд Німеччини та уряди земель під час екстреної наради домовилися про запровадження "жорстокого" локдауну в країні вже з 16 грудня.

Про це пише “Німецька хвиля”.

Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня. Метою заходів є стримати поширення коронавірусної інфекції.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що завданням уряду завжди було уникнення перевантаження системи охорони здоров'я. Водночас Меркель визнала, що заходи, які запроваджують, суттєво позначаться на святкуванні Різдва та Нового року.

У період локдауну будуть закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки і банки. Не працюватимуть під час локдауну перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг.

Діти дошкілького та шкільного віку вже з 16 грудня за можливості повинні залишатися вдома. Аби уможливити догляд за дітьми, підприємства повинні пропонувати співробітникам можливість працювати з дому. Також уряд рекомендує компаніям за можливості оголосити канікули на час локдауну.

Водночас уряд вирішив розширити фінансову допомогу підприємствам.

Зустрічатися під час локдауну можна максимально п'ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва – з 24-го по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів. Богослужіння у храмах дозволять, але без співів та з дотриманням жорстких гігієнічних заходів.

Крім того, буде заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. За порушення цієї заборони передбачені штрафи. Також заборонять продаж піротехніки. Таким чином, Новий рік німці зустрічатимуть без традиційних феєрверків.

Зазначимо, з 2 листопада у Німеччині діє "м'який" локдаун, який не дав результату.

Додамо, кількість хворих на ковід у країні зараз перевищила 1,3 млн осіб, померло 22,171 осіб.

Раніше Меркель заявила, що не вбачає шансу серйозно "вдарити" по пандемії коронавірусу в першому кварталі 2021 року навіть за умови початку вакцинування.

На початку грудня МОЗ Німеччини заявило, що вакцинація у країні буде безкоштовною та добровільною.