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В Ірані стратили опозиційного журналіста та активіста Рухоллу Зама

Заму засудили наприкінці червня до смертної кари за “розпалювання насильства” під час антиурядових акцій.

В Ірані стратили опозиційного журналіста та активіста Рухоллу Зама
Фото: ukrinform.ua

Сьогодні, 12 грудня в Ірані стратили через повішення 42-річного іранського журналіста та активіста Рухоллу Зама.

Про це пише Reuters з посиланням на державне телебачення Ірану.

Заму засудили наприкінці червня до смертної кари за “розпалювання насильства” під час антиурядових акцій протесту в 2017 році. Суд також визнав опозиційного журналіста винним у співпраці з розвідками Ізраїлю, США і Франції.

У вівторок, 8 грудня Верховний Суд Ірану залишив вирок у силі.

Франція та правозахисні організації засудили рішення Верховного Суду, а міжнародна організація захисту прав людини "Репортери без кордонів" засудила страту, назвавши її "Черговим злочином іранського правосуддя".

Рухолла Зама був редактором опозиційного порталу AmadNews. На своєму телеграм-каналі він публікував компромати на іранських чиновників.

Журналіст отримав притулок у Франції, де він жив і працював. Однак у жовтні 2019 року його виманили в Іран, де репортера арештував Корпус вартових ісламської революції.

Нагадаємо, у листопаді в Ірані вбили фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде, який, за словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, брав участь в розробці військової ядерної програми країни і очолював роботи по створенню ядерних боєголовок.

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