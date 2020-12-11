​НАБУ відкрило провадження щодо "слуги народу" Куницького, - "Схеми"

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо депутата від "Слуги народу", колишнього блогера, відомого під псевдонімом ZPSanek, Олександра Куницького.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У липні, в розслідуванні програми "Схеми" йшлося про те, що Куницький використовує свої владні повноваження в інтересах пов’язаного із ним приватного бізнесу.

За даними джерел журналістів, детективи розпочали досудове розслідування за статтею 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди). Офіційно в НАБУ цю інформацію не коментують, посилаючись на таємницю слідства.

"Схеми" встановили, що Куницький використовує депутатський мандат в інтересах приватного бізнесу, причетність до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками. А саме, Куницький як депутат допомагав просувати інтереси харківської групи компаній "Автоентерпрайз", яка займається імпортом електрокарів з-за кордону та виготовленням і встановленням зарядних станцій для них.

Після виходу розслідування паралельно свою перевірку провели у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там встановили у діях Куницького "вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів". Однак, протокол про адміністративне правопорушення складений не буде, бо НАЗК втратило такі функції після рішення Конституційного суду.

"За результатами моніторингу та контролю знайшли підтвердження коремі факти, що наведені у повідомленні громадської організації «Центр протидії корупції», що свідчать про вчинення народним депутатом Куницьким О.О. правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч.2 ст.172 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у відповіді НАЗК "Радіо Свобода".

Ця стаття передбачає штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також внесення до реєстру корупціонерів після рішення суду.

У НАЗК також повідомили, що викликали Куницького для складання протоколу, але він не прийшов.

Нагадаємо, Куницький балотувався за підтримки партії "Слуга народу" в Харкові. Під час однієї із зустрічей з виборцями він сам підтвердив, що з 12 років має громадянство Ізраїлю. Він також проходив службу в армії цієї країни.

11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Куницького кандидатом через подвійне громадянство. Але 14 липня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК. За два дні до голосування, 19 липня, Верховний суд допустив Куницького до виборів.

Куницький переміг за мажоритарним округом №169 у Харкові.