Харківську облраду очолив "слуга народу" Товмасян

Головою Харьківської обласної ради обрано депутата від "Слуги народу" Артура Товмасяна, який був єдиним претендентом на вказану посаду.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив голова лічильної комісії Віталій Панов, бюлетені для таємного голосування взяли 90 депутатів (всього 120 депутатів). Два бюлетені були визнані недійсними. 73 людини проголосували "за", 15 - "проти".

Виступаючи перед депутатами, Товмасян назвав своїми пріоритетами у роботі комплексне вирішення проблем у сфері медицини, боротьбу з пандемією COVID-19, соціальний захист постраждалих унаслідок пандемії, захист аграріїв від рейдерства, вирішення проблем ЖКГ та екологію.

"Блок Кернеса - Успішний Харків" раніше заявляв про намір висунути кандидатом на посаду голови облради Сергія Чернова, який обіймав цю посаду в попередніх скликаннях. Однак 10 грудня секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який керував виборчою кампанією політсили, повідомив, що Чернов зняв свою кандидатуру і фракція вирішила підтримати Товмасяна.

Артур Товмасян (1981 р.н.) з квітня 2020 року очолював Харківську райдержадміністрацію. До того працював на різних посадах в органах юстиції, в тому числі очолював Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області і був заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби в Харківській області.

Нагадаємо, за інформацією місцевих ЗМІ, першою заступницею голови Харківської облради може стати колишня дружина екснардепа Мураєва Валерія Мураєва. Її кандидатуру рекомендуватиме "Блок Кернеса - Успішний Харків".

9 грудня переобраний міським головою Геннадій Кернес, якого не було на сесії, став мером Харкова без присяги.