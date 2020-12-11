Бутусов звинуватив Тарана у брехні і заявив, що піде в суд через заяву Міноборони

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, якому спочатку запропонували посаду в Міністерстві оборони, а потім передумали, звинуватив очільника Міноборони у брехні, а пресслужбу відомства у хамстві.

Журналіст прокоментував учорашню заяву Міноборони і заявив про намір звернутися до суду.

"Міністр оборони Андрій Таран збрехав про проведення зі мною співбесіди, збрехав про причини відмови в наданні мені посади - замість цього мені нахамили на сайті МО. Буду змушений подавати до суду на Міноборони і вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, прошу допомоги правозахисників", - написав Бутусов у фейсбуці.

Він заявив, що на зустріч з міністром оборони його не запросили, як і змоги представити програму дій.

"Тобто два дні тому ви вважали, що я експерт, якому можна довірити будь-яку роботу, про яку я писав, а зараз за два дні все це кудись зникло? ...Я прийняв пропозицію міністра оборони і представив програму дій, мені здавалося, якщо ця програма не підходить, будуть представлені якісь конкретні зауваження, немає проблем, я готовий до публічної полеміки. Але як тільки я дав згоду - мені просто нахамили", - зазначив журналіст.

Бутусов вимагає публічної зустрічі з головою департаменту кадрової політики Олегом Яциною, "щоб він при всіх у прямому ефірі розповів - про які компетенції він зі мною говорив? Адже ніякого обговорення чого-небудь не було". Якщо Яцина не піде на публічну зустріч, Бутусов збирається залучати його на таку зустріч через суд, через народних депутатів. "Люди повинні знати правду - зі мною ніхто нічого не обговорював", - додав він.

"Прошу вказати того, хто несе відповідальність за таку брехливу заяву. Образи вони вписали, щоб перевести всю тему в улюблений піарниками "кварталу" "срач". Але я їм такого шансу не залишу, за образи вам доведеться відповідати і за брехню доведеться відповідати. Нехай люди бачать, чим ви займаєтеся під час війни - цькуванням неугодного журналіста", - написав Юрій Бутусов.

Нагадаємо, що Юрій Бутусов публікував розслідування про так звану справу вагнерівців та активно висвітлював діяльність Міноборони. Про те, що йому пропонують там посаду, він 8 грудня дізнався з повідомлення на сторінці відомства у Facebook.

Заявлялося, що міністерство "пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага".

Бутусов заявив, що прийняв пропозицію Мініоборони і "готовий навести порядок". Журналіст також назвав умови співпраці: розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони і можливої наявності російських шпигунів у секторі оборони, "щоб Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань якомога швидше опублікували висновки з розслідування провальних спецоперацій"; аудит діяльності міністерства за 2020-й рік у фінансовій сфері та встановити причини зриву держоборонзамовлення і не використання державних гарантій; розробка військової доктрини тощо.

Наступного дня він повідомив, що не отримав ніякої інформації про надання цієї посади і просить Верховну Раду заслухати його та міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.