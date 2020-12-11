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Маруся Звіробій балотуватиметься від "Європейської солідарності" на довиборах у Раду

Кандидатуру волонтерки підтримали на з'їзді.

Маруся Звіробій балотуватиметься від "Європейської солідарності" на довиборах у Раду
Фото: eurosolidarity.org

Українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструктор навчального центру Десантно-штурмових військ Маруся Звіробій (Олена Самбул) стане кандидаткою від партії «Європейська Солідарність» на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Про це стало відомо під час з’їзду партії.

«Я прошу підтримати Марусю. Відповідна підтримка є від ветеранських організацій, добровольців, які є в нашій команді, до мене надходять зараз численні ці пропозиції. Маруся публічно оприлюднила, що вона прийняла рішення офіційно оформити стосунки з партією і приєдналася до нашої славної когорти», – наголосив Петро Порошенко.

Маруся Звіробій у своєму виступі це підтвердила.

«Для мене велика честь приєднатися до політичних кіборгів, я є прихильницею і «Європейської Солідарності», і «Справи Громад», про що неодноразово казала, і на виборах максимально допомагала вашим кандидатам. Так само для мене велика честь представити себе захисником Надвірнянщини. Батьківщина Степана Бандери – це велика честь, і я це усвідомлюю, але я вважаю, що Степану Андрійовичу не буде за мене соромно. До того ж, там досить складний регіон, на якій не кожен матиме мужність піти. Але ніхто крім нас! Завжди перші! І не було такого ворога, якого б ми злякалися. Тому я із задоволенням вступлю в боротьбу за можливість опікуватися Надвірнянщиною і боронитиму державу на вищому рівні», – наголосила Маруся Звіробій.

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