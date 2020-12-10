У Міноборони передумали брати на роботу журналіста Бутусова – "нема відповідних вакансій"

Міністерство оборони, яке цього тижня запропонувало роботу журналістові, головному редактору "Цензор.нет" Юрію Бутусову, заявило про відсутність підоходящої для нього вакансії.

На сторінці Міноборони в Facebook заявляється, що "за результатами розмови з шановним журналістом сьогодні, кадрові служби змушені повідомити про відсутність вакансій, відповідних рівню його амбіцій, котрі наразі перевищують його рівень необхідних компетенцій".

У Міноборони додали, що призначення на посади в міністерство здійснюються відповідно до законів і процедура не може бути переглянута.

"Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати «міністра оборони», ані для авторів чудесних «програм», в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з «комплексом Наполеона». Менше з тим, цілком можливо, це все ще лише непорозуміння, викликане хвилею емоцій", – заявили у Міноборони.

У відмостві висловили сподівання, що "в разі прийняття Юрієм Бутусовим пропозицій відповідно до рівня теперішньої компетенції, його здібності дозволять швидко набути фаховості, зробити кар’єру та просунутися на вищі посади в МОУ".

Нагадаємо, що Юрій Бутусов публікував розслідування про так звану справу вагнерівців та активно висвітлював діяльність Міноборони. Про те, що йому пропонують там посаду, він 8 грудня дізнався з повідомлення на сторінці відомства у Facebook. Заявлялося, що міністерство "пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага".

Бутусов заявив, що прийняв пропозицію Мініоборони і "готовий навести порядок". Журналіст також назвав умови співпраці: розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони і можливої наявності російських шпигунів у секторі оборони, "щоб Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань якомога швидше опублікували висновки з розслідування провальних спецоперацій"; аудит діяльності міністерства за 2020-й рік у фінансовій сфері та встановити причини зриву держоборонзамовлення і не використання державних гарантій; розробка військової доктрини тощо.

Втім учора він повідомив, що не отримав ніякої інформації про надання цієї посади і просить Верховну Раду заслухати його та міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.