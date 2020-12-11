НАБУ повідомило про підозру керівнику морпорту "Чорноморськ"

Його та посередника напередодні викрили у вимаганні та отриманні $250 тис. хабара.

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили керівнику державного підприємства "Морський торговельний порт «Чорноморськ»" та особі-посереднику про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Дії обох осіб кваліфіковано за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Дії посередника також кваліфіковано за – ч. 5 ст. 27 КК (види співучасників).

"Слідство встановило, що керівник морпорту вимагав гроші за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої держпідприємство мало більшість голосів. Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак, їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів, тому, коли керівник порту відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за «лояльність», оцінивши її у 250 тис. доларів США", - розповіли в НАБУ.

Зазначається, що керівник морпорту діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі.

За даними видання УНН, йдеться про одному з керівників ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка.

Нагадаємо, 10 грудня детективи НАБУ викрили на вимаганні та отриманні хабара у 250 тис. доларів США керівника ДП "Морський торговельний порт «Чорноморськ»" та особу-посередника.