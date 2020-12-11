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Директор НАБУ Ситник заявив, що заступник глави ОПУ Татаров "фактично давав хабар разом з Микитасем"

За словами Ситника, НАБУ має листування з підтвердженням причетності Татарова. 

Директор НАБУ Ситник заявив, що заступник глави ОПУ Татаров "фактично давав хабар разом з Микитасем"
Олег Татаров
Фото: 112

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що НАБУ має в розпорядженні листування заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з іншими фігурантами справи екснардепа та колишнього власника корпорації "Укрбуд" Максима Микитася.

Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи, призначеної поліцією у справі Микитася щодо заволодіння коштами Національної гвардії. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн. Про це повідомив Ситник в інтерв'ю "Суспільному".

"Пан Татаров (на той момент - ред.) працював (юристом - ред.) в "Укрбуді", там де був Микитась, вони дали хабар одному із керівників експертної установи за те, що буде експертиза, яка дасть можливість цю справу фактично похоронити. При чому там така цікава переписка: “Давай бігом, бо справу забирає НАБУ і тоді буде важко щось вирішити”. І за таке рішення одному із керівників експертної установи було надано хабар у вигляді паркомісця", — розповів Ситник.

Директор НАБУ додав, що Татаров "фактично разом із Микитасем давав хабаря": "Є люди, які одержали хабар, і люди, які дали хабар. І є цьому докази. І підозра, де все це розписано вона вже визнана судом обґрунтованою".

Втім через зміну процесуальних прокурорів у справ Татарову не повідомили підозру і він не має статусу в цьому провадженні. Склад прокурорів змінила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова

"Вона (підозра - ред.) була підписана, але прокурор, який підписав, навіть не знав що він вже не прокурор по цій справі. Прокурор думав, що він прокурор. Потім випадково заглянули в реєстр і побачили, що там інші прокурори стоять. Коли ми це побачили, підозра ще не була вручена, і прокурори і детективи зупинилися, бо це б кинуло сумнів на законність саме процесуальних дій. Такого я ще за всю свою кар’єру не бачив", - заявив директор НАБУ.

Ситник повідомив, що нині важко прогнозувати, чи буде Татаров фігурувати в справі Микитася.

Нагадаємо, що 2 грудня у НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

У Бюро заявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова "таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

У результаті таких дій детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд". За інформацією ЗМІ, цим посадовцем є Олег Татаров.

Сам Татаров заявив, що поширена Національним антикорупційним бюро інформацію щодо своєї причетності до "справи Микитася" є чутками і його не збиралися затримувати

Микитась повідомив, що відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. Він зазначив, що "до трагедії "Укрбуду" і бід 13 тисяч сімей його інвесторів" причетний нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров і розповів про "приховану частину айсберга в історії з рейдерством Укрбуду".

За словами екснардепа, Татаров працював у компанії "Укрбуд" як юрист. Микитась розповів, що познайомився з Татаровим у 2011-2013 роках, коли той обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України. Сьогодні стало відомо, що Микитась вийшов із СІЗО. 

1 грудня детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили ще одну підозру народному депутату Максиму Микитасю (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент").

Микитась підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Напередодні, 30 листопада, про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) також повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Слідство встановило, що в межах розслідування справи заволодіння майном Національної гвардії слідчий призначив експертизу, яка мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.

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