ВАКС арештував з правом на заставу в 2,8 млн підозрюваного у спробі підкупу голови Фонду держмайна

Вищий антикорупційний суд заарештував з правом на заставу у 2 823 611 гривень підозрюваного у спробі підкупу голови Фонду держмайна України.

Про це повідомили на сторінці ВАКС у Facebook.

"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 823 611 гривень. Строк дії ухвали - до 5 лютого 2021 року включно", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваним у справі є колишній посадовець "Миколаївобленерго". Він пропонував очільнику Фонду держмайна Дмитра Сенниченка 100 000 доларів США за призначення керівником підприємства. Також він пообіцяв після призначення щомісячно надавати 200 тис. доларів США як частину "тіньового" прибутку, отриманого на своїй посаді. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, що це вже третя спроба дати хабар голові Фонду держмайна. У липні НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонду держмайна. Він пропонував 800 тис. доларів США за призначення на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також за продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.