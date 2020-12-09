Суд передав до АРМА арештоване майно Жеваго

Офіс генпрокурора на підставі ухвали Печерського районного суду Києва передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів арештоване майно у провадженні про розтрату коштів банку "Фінанси та Кредит".

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано арештовані корпоративні права, грошові кошти та 26 об’єктів нерухомості у провадженні щодо розтрати грошових коштів АТ Банк «Фінанси та Кредит» на суму понад 2,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, до переданих активів увійшли оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення, розташовані у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу загальною площею понад 22 тис м кв. У разі ухвалення судового рішення про конфіскацію, активи та накопичені з відповідної суми відсотки будуть перераховані до державного бюджету. Зазначені активи належать кінцевому бенефіціарному власникові банку.

Слідство встановило, що офшорна компанія, пов’язана із кінцевим бенефіціарним власником банку, у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між українським банком та іноземними банками укладено договори застави на суму понад 113 млн дол США. Цими договорами український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

У 2015 році через невиконання зобов’язань офшорною компанією, за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків українського банку близько 113 млн. доларів США, що на той час еквівалентно 2,5 млрд грн. Такі дії вплинули на ліквідність банку, що, зрештою, позначилося на його платоспроможності та сприяло початку процедури ліквідації фінустанови.

У межах провадження вісьмом особам повідомили про підозру.

Нагадаємо, 22 жовтня ексзаступнику голови правління Банку "Фінанси та Кредит" повідомили підозру в розтраті 2,5 млрд гривень. За версією слідства, він причетний до розтрати коштів банку.

"Фінанси та Кредит" був оголошений банкрутом у 2015 році. Ексдепутат, співвласник гірничорудної компанії Ferrexpo та групи "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго у 2018 році був оголошений у розшук у зв'язку з підозрами в розтраті 2,5 млрд гривень банку.

У вересні 2019 Жеваго не прийшов у ДБР на вручення підозри, після чого бюро оголосило його в нацрозшук.

Жеваго також закидають декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу), а саме - відсутність у декларації наявності фінансових зобов'язань на суму понад 10 млн гривень у 2015 та 2016 роках, а також понад 9 млн гривень у 2017 році.

Улітку цього року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення обрати Жеваго запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.