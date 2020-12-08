Конституційний суд відновив роботу після місячної перерви

Конституційний Суд України відновив роботу і працює у звичному режимі.

Про це повідомила пресслужба КСУ.

"Сьогодні, 8 грудня о 10:00 годині розпочалося пленарне засідання Великої палати КСУ, на якому судді продовжують розгляд справи за конституційним поданням 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремого положення абзацу четвертого преамбули Конституції України (щодо офіційного тлумачення поняття "гідні умови життя", - ред.).

Також сьогодні заплановано проведення засідання Великої палати КСУ щодо розгляду питання про відкриття провадження у справі за поданням 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу та питання щодо подовження строку постановлення колегіями суддів Першого та Другого сенатів КСУухвал про відкриття або про відмову у відкритті провадження у справах за конституційними скаргами та конституційним поданням.

Усі засідання проводитимуться у закритій частині, про результати їх розгляду буде поінформовано згодом на сайті суду.

Нагадаємо, 2 листопада Велика палата КСУ не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Того самого дня нардепи "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією прийшли в КСУ, де проходило закрите засідання.

4 листопада суддя Сергій Сас опублікував проєкт рішення щодо депутатського подання стосовно землі, яке суд розглядав у закритому режимі 2 листопада. Суддя заявив, що причиною ситуації навколо КСУ є "не так його рішення щодо антикорупційної реформи, як бажання дискредитувати Суд і заблокувати його роботу". 5 листопада, за даними ЗМІ, кілька суддів КСУ заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.

9 листопада КСУ також не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. 5 листопада КС відкладав розгляд цієї справи через відсутність кворуму.

10 листопада КСУ утретє не зміг провести засідання через відсутність кворуму, а 19 листопада в суді повідомили, що мають кворум для розгляду справ, але кілька суддів захворіли на коронавірус і пішли на самоізоляцію.

1 грудня повідомлялося, що КСУ відновить засідання 8 грудня.