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Костянтин Павлов від ОПЗЖ переміг на виборах мера Кривого Рогу - ОПОРА

За кандидата, який у першому турі виборів посів третє місце, проголосували 56,97% виборців.

Костянтин Павлов від ОПЗЖ переміг на виборах мера Кривого Рогу - ОПОРА
Фото: opposition.com.ua

У Кривому Розі на виборах міського голови переміг кандидат від партії "Опозиційна платформа за життя" Костянтин Павлов. За нього віддали свої голоси майже 57% виборців.

Про це повідомляє громадська мережа "Опора" з посиланням на рішення Криворізької міської ТВК.

"Ввечері 7 грудня Криворізька міська ТВК встановила результати повторного голосування. За Костянтина Павлова проголосували 56,97% виборців. Згідно із підсумковим протоколом міської територіальної виборчої комісії за Костянтина Павлова ("Опозиційна платформа - За життя") проголосував 97 591 виборець", - йдеться у повідомленні.

Його опонент по другому туру Дмитро Шевчик ("Слуга народу") отримав підтримку 40,49% виборців (69 369 голосів).

У голосуванні взяли участь трохи більше 35% мешканців Кривого Рогу (171 299 виборців). 4339 бюлетенів було зіпсовано.

Нагадаємо, вчора у Кривому Розі відбувся другий тур виборів міського голови.

В громадянській мережі "ОПОРА" заявили, що під час другого туру міського голови 6 грудня на переважній більшості дільниць не було виявлено жодних порушень.

У другому турі виборів у Кривому Розі за посаду мера змагалися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи - За життя". Екзит-поли показали суперечливі результати.

17 листопада чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, який обирався від блоку "Українська перспектива", оголосив, що не братиме участь у другому турі виборів через стан здоров’я. Своїм "наступником" він назвав кандидата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Костянтина Павлова, який за результатами першого туру виборів посів третє місце.

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