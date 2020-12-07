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ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива

Метою організації "Патріоти - За життя" її очільник Ілля Кива називає "боротьбу за мир" і "захист героїчного минулого предків".

ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
Архівне фото
Фото: Lb.ua

Українське видання LIGA.net опублікувало в понеділок розслідування про організацію "Патріоти - За життя", яку журналісти називають "приватної армією" політика Віктора Медведчука, одного з лідерів парламентської партії "Опозиційна платформа За життя".

За даними LIGA.net, організацію, яка була створена  влітку 2020 року, очолює депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа.

Метою організації Ківа назвав "боротьбу за мир" і "захист героїчного минулого предків". На практиці, як стверджується в розслідуванні, її члени охороняють вуличні акції ОПЗЖ.

У розслідуванні повідомляється, що значну частину членів організації складають так звані "тітушки" - молоді люди спортивної статури, які не цікавляться політикою і беруть участь в акціях виключно за гроші. Також в організації є регіональні куратори, серед яких - колишні співробітники силових структур. У деяких активістів є зброя.

Охорону особисто Медведчука здійснює приватне охоронне підприємство "Шторм", серед співробітників якого є бійці колишнього підрозділу "Беркут".

Нагадаємо, 27 серпня поблизу селища Люботин у Харківській області на автодорозі група осіб обстріляла пасажирський автобус, у якому перебували представники ГО "За життя". Пізніше стало відомо про затримання працівниками Нацполіції осіб, яких підозрюють у скоєнні нападу.

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