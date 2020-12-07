СБУ викрила оборудку на закупівлях елементів військового спорядження на понад мільйон гривень

Контррозвідники Служби безпеки України викрили командування однієї з військових частин, дислокованих у Полтавській області, на розтраті бюджетних грошей під час держзакупівель військового майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Посадовці організували механізм одержання неправомірної вигоди через придбання захисних елементів військового обмундирування за безпідставно завищеними цінами. Для реалізації схеми і перемоги визначеної комерційної структури вони створили штучні умови", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що "різниця" у розмірі 30% від суми укладеного договору з постачальниками продукції була привласнена фігурантами.

Правоохоронці під час обшуків виявили документацію із доказами протиправної діяльності. Також вилучено контрольні зразки придбаних товарів для проведення експертиз на відповідність технічним вимогам.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання повідомлення про підозру.

Нагадаємо, у жовтні у Дніпрі СБУ виявила корупційний механізм під час проведення публічних закупівель.Посадовці неправомірно впливали на результати тендерів, а також розкрадали місцевий бюджет. Також СБУ викрила службових осіб одного з Департаментів Дніпровської міської ради на розкраданні коштів місцевого бюджету за попередньою змовою з директором одного з приватних товариств.