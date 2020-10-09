У Дніпрі СБУ виявила корупційний механізм під час проведення публічних закупівель

Служба безпеки України викрила у Дніпрі корупційний механізм під час проведення процедури публічних закупівель комунальними підприємствами та органами місцевого самоврядування.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"У ході досудового розслідування встановлено, що директор комунального підприємства Дніпровської міської ради здійснює неправомірний вплив на хід і результати тендерів. Він сприяв перемозі у відкритих конкурсах лише суб’єктів підприємницької діяльності, службові особи яких погоджувались надати йому неправомірну вигоду", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували систематичне отримання директором комунального підприємства неправомірної вигоди від приватних підприємців.

Директору комунального підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Також про підозру повідомили трьом службовцям комерційних товариств, в інтересах яких вчинялись неправомірні дії, за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України. До суду подали клопотання про обрання запобіжних заходів, у тому числі про тримання під вартою.

Також СБУ викрила службових осіб одного з Департаментів Дніпровської міської ради на розкраданні коштів місцевого бюджету за попередньою змовою з директором одного з приватних товариств.

Слідсво встановило, що посадовці вносили до офіційних документів недостовірні відомості про вартість та обсяги виконаних робіт у ході ремонту об’єктів житлового господарства. Внаслідок протиправних дій чиновників бюджету завдано шкоди на суму понад 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, вчора СБУ викрила угруповання, яке привласнювало кошти під виглядом біржевих торгів.