СБУ викрила угруповання, яке привласнювало кошти під виглядом біржевих торгів

Зловмисники діяли протягом кількох років та встигли привласнити кошти кількох тисяч громадян на суму від $1 до $5 тисяч з кожного.

Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Організували оборудку троє громадян однієї з країн Близького Сходу. За їх вказівкою, у центрі столиці були створені 3 кол-центри. Оператори нібито від імені відомої інвестиційної компанії телефонували клієнтам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що після перерахування зловмисникам коштів через електронні платіжні системи клієнту створювали "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції.

Також за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення імітували для інвесторів трансляцію електронної торгівлі на міжнародних біржах. Після рішення клієнта отримати свої гроші, йому повідомляли про банкрутство компанії.

За даними СБУ, зловмисники діяли протягом кількох років та встигли привласнити кошти кількох тисяч громадян. Суми "інвестицій" коливалися від 1 до 5 тисяч доларів США з кожного клієнта. Кошти легалізували через анонімні крипто-гаманці.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, печатки суб’єктів підприємницької діяльності, які функціонували без належного податкового оформлення і ухилялися від сплати податків.

В СБУ додали, що роботу кол-центрів без офіційного працевлаштування забезпечували понад 200 студентів, іноземців з країн Близького Сходу та Африки, серед яких були нелегальні мігранти.

Нагадаємо, вчора СБУ заблокувала роботу конвертцентру з обігом 15 мільярдів гривень. До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.