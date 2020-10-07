Росія продовжує постачати на Донбас озброєння та військову техніку, - СЦКК

Окупанти перевозять техніку ґрунтовими дорогами, щоб їх не помітили представники СММ ОБСЄ.

Російська Федерація продовжує постачати на тимчасово окуповані території України озброєння та військову техніку. Факти порушень російсько-окупаційними військами зафіксовані у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 5 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Для реалізації свого плану із прихованого переміщення сил і засобів ворог постійно використовує ґрунтові дороги, минаючи офіційні пункти пропуску, аби проїхати непоміченими представниками СММ ОБСЄ. Так, на південній околиці Гусельщикового, що поблизу населеного пункту Новоазовськ, де немає пунктів пропуску, спостерігачі СММ ОБСЄ помітили білий автомобіль із написом “військова інспекція” російською мовою, який стояв біля автошляху. Також на цій самій дорозі вони побачили свіжі сліди від бойової машини піхоти, що ведуть до населеного пункту Патріотичне на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК зазначає, що вищевикладені факти свідчать про порушення Меморандуму про виконання положень Протоколу за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала понад 1000 порушень з початку перемир’я на Донбасі.