Ніч на 7 жовтня в Києві була найтеплішою за 127 років

Ніч на середу, 7 жовтня, в Києві виявилася найтеплішою за 127 років.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції ЦГО, температура вночі 7 жовтня не опускалася нижче +14,5°С.

"Попереднє рекордне значення +13,8°С 1893 року перевищено на 0,7°С. Метеорологічне літо у столиці триває", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом з початку року у Києві встановлено 27 температурних рекордів.

Раніше повідомляли, що цьогорічний вересень у Києві був найтеплішим за 111 років.