Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу
Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Боррель пояснив Зеленському свій вислів, що "ЄС - не банкомат"
Боррель пояснив Зеленському свій вислів, що "ЄС - не банкомат"
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)
В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ніч на 7 жовтня в Києві була найтеплішою за 127 років

Метеорологічне літо у столиці триває.

Ніч на 7 жовтня в Києві була найтеплішою за 127 років

Ніч на середу, 7 жовтня, в Києві виявилася найтеплішою за 127 років.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції ЦГО, температура вночі 7 жовтня не опускалася нижче +14,5°С.

"Попереднє рекордне значення +13,8°С 1893 року перевищено на 0,7°С. Метеорологічне літо у столиці триває", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом з початку року у Києві встановлено 27 температурних рекордів.

Раніше повідомляли, що цьогорічний вересень у Києві був найтеплішим за 111 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також