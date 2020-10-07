В окупованому Криму вранці сталася пожежа у санаторії "Ялта", який зараз підвідомчий Міністерству оборони Росії. Зазначається, що з будівлі самостійно вийшли близько 300 осіб, інформації про потерпілих немає.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

У будівлі горить обшивка між восьмим поверхом і покрівлею на площі близько 1000 кв. м. Пожежі присвоїли другий номер складності. Станом на 8:17 вогонь було локалізовано на площі 1200 кв. м.

Пожежу гасять 43 пожежних і 13 одиниць техніки.

За попередніми даними, причиною загоряння називають коротке замикання.

Військовий санаторій розташований в історичному центрі Ялти поруч з набережною. Він має в своєму розпорядженні три корпуси у парковій зоні, в 200 метрах від моря. Санаторій розрахований на 589 місць.

Нагадаємо, у минулому році в окупованому Севастополі горів дельфінарій. Тварин довелося евакуювати.