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В окупованій Ялті загорівся санаторій Міноборони

Інформації про потерпілих немає.

В окупованій Ялті загорівся санаторій Міноборони
Фото: Скріншот відео

В окупованому Криму вранці сталася пожежа у санаторії "Ялта", який зараз підвідомчий Міністерству оборони Росії. Зазначається, що з будівлі самостійно вийшли близько 300 осіб, інформації про потерпілих немає.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

У будівлі горить обшивка між восьмим поверхом і покрівлею на площі близько 1000 кв. м. Пожежі присвоїли другий номер складності. Станом на 8:17 вогонь було локалізовано на площі 1200 кв. м.

Пожежу гасять 43 пожежних і 13 одиниць техніки.

За попередніми даними, причиною загоряння називають коротке замикання.

Військовий санаторій розташований в історичному центрі Ялти поруч з набережною. Він має в своєму розпорядженні три корпуси у парковій зоні, в 200 метрах від моря. Санаторій розрахований на 589 місць.

Нагадаємо, у минулому році в окупованому Севастополі горів дельфінарій. Тварин довелося евакуювати.

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