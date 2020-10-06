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Зеленський заявив про готовність ЄС долучитися до формату "Кримська платформа"

Під час саміту піднімалося питання порушення прав жителів окупованого Криму з боку Росії.

Зеленський заявив про готовність ЄС долучитися до формату "Кримська платформа"
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи щодо формату "Кримська платформа".

Про це він сказав під час брифінгу на саміті в Брюсселі, передає УНН.

За словами президента, під час саміту піднімалося питання порушення прав жителів окупованого Криму з боку Росії. Сторони також обговорили залучення Європейського Союзу до захисту кримчан, що страждають від політичних переслідувань в умовах окупації півострова.

"Я радий що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату “Кримська платформа", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

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