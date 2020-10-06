ОЗХЗ підтвердила отруєння Навального речовиною класу "Новічок"

Результати узгоджуються з результатами, які вже були отримані в спеціалізованих лабораторіях Німеччини, Швеції та Франції.

Результати досліджень, проведених Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), підтвердили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною класу "Новічок".

Про це йдеться у заяві на сайті федерального уряду Німеччини.

Дослідження були проведені ОЗХЗ на запит Берліна після того, як експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання берлінської клініки "Шаріте" провели токсикологічний аналіз і виявили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок".

"Сьогодні ОЗХЗ опублікувала результати аналізу двох задіяних референс-лабораторій ОЗХЗ. Результати узгоджуються з результатами, які вже були отримані в спеціалізованих лабораторіях Німеччини, Швеції та Франції. Це ще раз підтверджує недвозначні докази того, що Олексій Навальний став жертвою нападу із застосуванням хімічної нервово-паралітичного речовини групи "Новічок". Цю маловідому нервово-паралітичну речовину ще не внесено в офіційний список ОЗХЗ", - йдеться у заяві.

Уряд Німеччини закликав Росію пояснити ситуацію.

"У найближчі дні між Виконавчою радою ОЗХЗ і групою партнерів ЄС відбудеться тісний обмін інформацією про подальші кроки. Будь-яке застосування хімічної зброї - це серйозний інцидент, який не може залишитись без наслідків", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську опозиціонера госпіталізували. 22 серпня його доставили для лікування в Берлін. 19 діб політик перебував у штучній комі. 10 вересня стало відомо, що Навальний повністю отямився. Лікарі очікують, що фізично він зможе відновитися на 90%.

Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання берлінської клініки "Шаріте" провели токсикологічний аналіз і виявили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Пізніше до аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції. Москва заперечує всі звинувачення.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключає запровадження санкцій проти російського газогону "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Німеччини, через можливу причетність Кремля до отруєння Навального.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації за отруєння Олексія Навального.