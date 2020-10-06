Бійців доставлять до профільних клінік, де вони проходитимуть лікування та реабілітацію від шести місяців до року.

Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 6 жовтня, до Німеччини на лікування відправили чергову групу українських захисників, які отримали важкі поранення під час відбиття збройної агресії Росії на Донбасі та потребують реабілітації.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України.

Протягом кількох діб делегація військових лікарів з Німеччини оглянула військових і відібрала 13 осіб для подальшого лікування. Серед них - одна з постраждалих унаслідок аварії слухачок Української військово-медичної академії Олександра Гуй.

У аеропорту "Бориспіль" українських захисників супроводили до спеціально оснащеного медичного літака Бундесверу А310, який доправить їх до одного з аеропортів Німеччини. Звідти пацієнтів уже доставлять до профільних клінік, де вони проходитимуть лікування та реабілітацію від шести місяців до року.

Фото: EPA/UPG

"Це вже дев’ятий раз, коли українські військові отримують можливість продовжити лікування в госпіталях збройних сил Бундесверу. Протягом цього часу 101 український військовослужбовець уже пройшов відповідне лікування та реабілітацію в Німеччині, а ще четверо військових перебувають там і зараз. Сьогодні ми відправляємо 13 наших поранених і травмованих, які пройшли вже певний курс лікування в Україні, але потребують ще тривалого лікування та реабілітації", - зазначив командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 24 липня з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону було здійснено планову медичну евакуацію - військово-транспортним літаком Повітряних сил Збройних сил Ан-26 до київського госпіталю привезли 13 військовослужбовців, які отримали вогнепальні поранення на Донбасі.