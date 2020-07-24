Сьогодні, 24 липня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону здійснено планову медичну евакуацію — військово-транспортним літаком Повітряних сил Збройних сил Ан-26 до київського госпіталю привезли 13 військовослужбовців, які отримали вогнепальні поранення на Донбасі.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Поранені військовослужбовці проходили лікування в Харкові, військові лікарі стабілізували їх стан і підготували до наступного етапу лікування.

"13 військовослужбовців, які отримали вогнепальні поранення в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, прибули до військового майданчику аеродрому "Бориспіль", а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ», розташованого в місті Київ", — йдеться в повідомленні.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Нагадаємо, що тільки позаминулої доби на Донбасі поранили чотирьох українських військових.

13 липня під Зайцевим окупанти вбили трьох українських захисників, зокрема і військового медика Миколу Іліна та командира відділення розвідвзводу Ярослава Журавля. Останній помер від поранень на полі бою - його не змогли евакуювати.