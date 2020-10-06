Униженные и оскорбленные

И вот что мне эта доктор от Бога почти 9 лет спустя написала о поликлинике в Харькове, где она давно работает:
«В течение двух с половиной лет врачи-специалисты получали 4,5 тыс. гривен в месяц. С 1 апреля 2020 вместо ожидаемых улучшений начались сокращения ставок, и я теперь работаю на 0,5 ставки, что составляет немногим более 2 тыс. гривен. Потом мы ожидали сентябрь, поскольку президент Зеленский и министр Степанов обещали повысить зарплаты медикам. В результате я получила прибавку 200 грн к моим 2400, а моя медсестра плюс 150 грн. Финансирование кабинета на расходные материалы и медикаменты отсутствует, а работать надо. Пациенты думают, что мы всем обеспечены, т. к. верят тому, что говорят политики, а на самом деле условия работы стали заметно хуже. Обратиться за помощью или хотя бы за разъяснениями ситуации не к кому. Но другой специальности у меня нет.
Имея сорокалетний стаж врача специалиста, я получаю 2600 грн (после сентябрьского повышения) и 2100 грн пенсии. С 1 сентября пенсию не повысили, потому что я работающий пенсионер. Таким образом, в сумме мой доход не дотягивает даже до 5 тыс.грн. Мое отчаяние безгранично. На старости лет испытывать такое унижение. А если начнутся болезни…
За время пандемии COVID-19 врачам специалистам ни разу не проводили тестирование на коронавирус. Дез. средства и средства индивидуальной защиты в очень ограниченном количестве и их не хватает».
Доктор умолчала еще об одном «нюансе»: как мне всё чаще рассказывают, медики, которые заканчивали одни и те же вузы и работают в одном учреждении, стали зарабатывать теперь совсем разные деньги. Терапевты и педиатры получили повышение своей зарплаты в 3 раза — в отличие от обойденных таким ростом окладов врачей-специалистов.
Такова идеология восстановления института «земских лекарей» — остальные никому не нужны.
Многие уверяют, что дело тут вовсе не во врачах. Просто кто-то кому-то поставил задачу сократить население нашей страны, а врачи в силу своей профессии этому мешают. Так что «ничего личного».
Ну, не знаю. Жванецкий как-то писал шутя: «Разве что задаться целью извести народ...». Не утверждаю, что такая цель таки поставлена. Но всё, что делается, ей соответствует.