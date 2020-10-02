Смерть звичайної лампочки: українці обирають енергоощадність

4 жовтня весь світ відзначає День заміни звичайної лампочки на енергоощадні. А чи готові до такої заміни українці? Чи багато з нас роблять свій вибір на користь енергоощадності?

Не дивно, що День заміни звичайної лампочки на енергоощадні весь світ відзначає саме на початку жовтня. Річ у тому, що саме восени в торговельних мережах спостерігається сплеск попиту на освітлювальні прилади та лампочки, який триває до кінця грудня. Таку сезонність легко пояснити — світловий день стає коротшим і ми хочемо продовжити його завдяки освітленню.

І з кожним роком усе більше українців під час таких покупок віддають перевагу сучасним енергоощадним технологіям, яскравим представником яких є LED-освітлення. І хоча в Україні класичні лампочки розжарювання (більш відомі як «лампочки Ілліча») ще не заборонені, на відміну від країн-членів ЄС, усе більше українців не готові витрачати на них кошти. Згідно зі статистикою попиту серед клієнтів ТЦ «Епіцентр», LED-освітлення стрімко зростає та становить понад 90 % всієї структури сегмента. Продажі в сегменті вже досягли свого піку. Сучасні світлодіодні лампи впевнено завойовують споживачів і навіть фактор їх дещо вищої ціни відходить на другий план. Ті, хто підходить до вибору товарів раціонально, віддають перевагу LED-лампам через реальну економію енергії внаслідок мінімізації рівня електроспоживання, відсутності УФ-випромінювання, екологічної безпеки та підвищеного терміну експлуатації.

Фото: надане Ангеліною Бурлаковою

LED-лампочки споживають до 80 % менше електроенергії для однакового рівня освітленості в порівнянні зі звичайними лампами розжарювання й до 30 % менше в порівнянні з енергоощадними, люмінесцентними.

Час роботи однієї LED-лампи еквівалентний 30 лампам розжарювання. Термін служби LED-лампи — понад 25 000 годин. Ми підрахували, що однієї лампочки вистачить на 8–10 років при її щоденній роботі від 6 до 8 годин. Таким чином, унаслідок відсутності потреби в їхній частій заміні, за короткий проміжок часу можна повністю повернути гроші, витрачені на їхню купівлю. Крім того, не варто забувати, що більшість виробників надає гарантії на свої LED-лампи на строк від 24 місяців і у випадку завчасного перегорання їх завжди можна замінити на нові абсолютно безкоштовно в мережі «Епіцентр» (головне зберегти чек).

Ті, хто у своєму житті стикалися з люмінесцентними лампочками (теж належать до класу енергоощадних) знає, що вони досить довго виходять 100 % своєї потужності. LED-лампи позбавлені цього недоліку і працюють одразу на повну без фази розігрівання. Передача кольору LED-лампи максимально імітує денні промені, а завдяки відсутності мерехтіння сприйняття візуальної картинки є комфортним.

LED-лампи є найбезпечнішим варіантом освітлення, оскільки під час їхнього виготовлення не використовується ртуть та будь-які інші отруйні гази. Вона складається з пластикової колби, металевого цоколя, плати й чіпа, на який нанесені кристали (світлодіоди), а, отже, під час утилізації її просто розбирають, а деталі залежно від різновиду матеріалу передають для вторинного перероблення.

Незаперечною перевагою LED-ламп є те, що вони пропонують покупцю величезну різноманітність в облаштуванні та дизайні інтер’єру. Так, останні роки набирають популярність світильники з інтегрованим джерелом світла, що водночас знижує популярність світильників із традиційним цоколем. Так, у наших «Салонах світла» представлені світильники точкові вбудовані та накладні в широкому асортименті, акрилові люстри із широким функціоналом.

І якщо раніше про економію здебільшого замислювався бізнес, який заміняв традиційні лампи розжарювання на LED в офісах, готелях та ресторанів, зараз усе більше українців переходить на енергоощадні лампочками. А з огляду на те, що сьогодні світлодіодні лампи вже не є дорогою технічною новинкою й цілком доступні за цінами, повна відмова українців від «лампочки Ілліча» питання декількох років.