Ексголова НСЗУ розповіла, скільки лікарів звільнилися за п'ять місяців від старту реформи вторинної медицини

Від початку старту другого етапу медичної реформи, 1 квітня, звільнилися 3815 лікарів спеціалізованої медицини та 4642 медичні сестри, які працювали у закладах надання вторинної допомоги.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповіла колишня очільниця Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов неодноразово заявляв, що через недосконалість медреформи 50 000 українських лікарів втратять роботу.

"Ми збираємо цю статистику, спеціально для Степанова. За п’ять місяців було скорочено до 10% працівників, здебільшого це немедичний персонал. І це - нормальний процес оптимізації штату у закладі. Але не 50 тисяч звільнених лікарів. За даними електронної системи, з 1 квітня звільнилося 3 815 лікарів спеціалізованої медицини та 4 642 медичні сестри, які працювали на вторинці. Але більшість з них перейшли на роботу в інші заклади", - повідомила Мовчан.

Водночас зросла загальна кількість лікарів, зареєстрованих у системі.

"На 1 квітня їх було 94 233, на зараз - 96 649", - підкреслила Мовчан.

У нещодавньому інтерв'ю LB.ua Степанов заявив, що не має статистики звільнених лікарів, бо "попередній в.о. міністра скасувала статистику в нашій країні, як непотрібну". Він також зазначив, що масового звільнення не було: "Мені здається, що нам вдалося врятувати ситуацію".

Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський заявив, що медреформа потребує покращення і “не може допустити” закриття лікарень. Наступного дня - 5 травня - міністр Степанов також розкритикував реформу і пообіцяв їй “покращення”.

Голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький пояснив більш детально, що справа - в тарифах на медичні послуги, які закладені урядом в Програмі медичних гарантій. Що вони низькі і саме через це буде звільнено 50 тис. лікарів та будуть закриватися лікарні. Докладніше про це читайте в тексті "Чому міністр Степанов не любить реформу і Національну службу здоров'я" на LB.ua.

До 1 квітня реформа діяла тільки на первинці - пацієнт міг обрати сімейного лікаря, терапевта або педіатра незалежно від місця реєстрації та взагалі наявності прописки, підписати з ним декларацію та отримувати медичну допомогу.

Другий етап реформи стосується всіх лікарень та всіх закладів, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу. Приватні також можуть брати участь за бажання. Щоб приєднатися до реформи, всі заклади мають підписати контракт з Національною службою здоров’я (НСЗУ).