У Києві за добу зафіксували 307 нових випадків COVID-19

За минулу добу кількість нових випадків COVID-19 у Києві збільшилась на 307 людей, захворіли, в тому числі, 37 дітей. П'ятеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 330 киян.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, захворіли за добу: 161 жінка віком від 21 до 90 років та 16 дівчаток від 4 місяців до 17 років, а також 109 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв і 21 хлопчик від 1 до 17 років. Захворіли також дев'ятеро медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 37 пацієнтів. Інші - на самоізоляції.

Станом на ранок 23 вересня в Києві вже 20 335 підтверджених випадків захворювання.

Одужали за минулу добу 114 людей. Всього коронавірус подолали 6 043 мешканця Києва.

Найбільше нових випадків захворювання - у Деснянському районі (58), Дарницькому (50) та Дніпровському (36).

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 3497 нових хворих на ковід, з них понад 400 – на Харківщині. Померли ще 63 людини, одужали - 1769. Загальна кількість захворілих склала 184 734, летальних випадків - 3705, тих, хто одужав - 81 670.