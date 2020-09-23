За минулу добу у світі від ускладнень COVID-19 померли понад 5 тис. осіб

Вилікувалися з початку пандемії - 21 624 434 людини.

У світі за минулу добу від ускладнень коронавірусної хвороби померли 5033 людини. Загальна кількість жертв епідемії станом на ранок 23 вересня досягла 968 726.

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Подолали хворобу - 21 624 434 людини.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано у США - 6 896 218 (із них 200 786 людей померли, 2 646 959 одужали). На другому місці за поширенням інфекції залишається Індія (5,56 млн осіб захворіли, зокрема майже 89 тис. із них померло, одужало майже 4,5 млн). На третьому - Бразилія (4,59 млн випадків, із яких понад 138 тис. - летальні, вилікувалося понад 4 млн пацієнтів).

Більше ніж 1 млн випадків COVID-19 зафіксовано у Росії, 19,5 тис. осіб померли, одужали - майже 915 тис.

Нагадаємо, у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН 22 вересня президент США Дональд Трамп закликав притягнути Китай до відповідальності за поширення COVID-19.

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. У січні був зафіксований перший випадок зараження у США.

Напередодні влада КНР вперше повідомила про випадки захворювання серед персоналу медустанов і підтвердила, що збудник може передаватися від людини до людини. У березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.