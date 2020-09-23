Названі теми перших президентських дебатів Трампа та Байдена

Перші президентські дебати мають відбутися 29 вересня в Західному резервному університеті Кейса і в головному кампусі клініки Клівленда.

Темами перших дебатів між діючим президентом США Дональдом Трампом та кандидатом на цей пост від Демократичної партії Джо Байденом стануть коронавірус, робота Верховного суду та плани роботи на президентській посаді.

Список тем у вівторок оголосив модератор перших дебатів, ведучий Fox News Крис Уоллес, пише The Hill.

За словами Уоллеса, дебати також торкнуться економіки, питань насильства на расовому грунті, а також прозорості виборів.

Перші президентські дебати мають відбутися 29 вересня в Західному резервному університеті Кейса і в головному кампусі клініки Клівленда.

Наступні президентські дебати відбудуться 15 і 22 жовтня. Віце-президент Пенс і сенатор Камала Гарріс зустрінуться на дебатах віце-президента 7 жовтня.

На сьогодні Байден випереджає Трампа в національних опитуваннях, а також за результатами досліджень у штатах, що вагаються. Вибори президента США мають відбутися в листопаді цього року.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп не виключив звільнення директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея. Таку заяву він зробив після слів Рея про вплив Росії на вибори.