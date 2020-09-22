Путін запропонував провести саміт Ради безпеки ООН та Німеччини по Ірану

Президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН запропонував скликати зустріч глав держав - постійних членів Ради Безпеки ООН за участю керівників Німеччини та Ірану.

Його заява опублікована на сайті Кремля.

Зазначається, що дискусії з іранського питання "стають все більш напруженими, а ситуація загострюється". У Кремлі називають звинувачення на адресу Ірану безпідставними.

Крім того, за словами Путіна, Росія залишається повністю прихильною Спільному всеосяжного плану дій по врегулюванню навколо іранської ядерної програми 2015 року. У 2019 році, за його словами, Росія представила оновлену Концепцію.

"Пропонуємо в самий найближчий час провести в онлайн-форматі зустріч глав держав - постійних членів Ради Безпеки ООН за участю також керівників ФРН і Ірану. Мета - намітити кроки, що дозволяють уникнути конфронтації, загострення ситуації в Раді Безпеки ООН. Важливо надати колективну підтримку подальшому безперебійного здійснення резолюції РБ ООН 2231, яка створила міжнародно-правову основу для реалізації СВПД", - заявив Путін, наголосивши, що питання є терміновим.

Нагадаємо, Іран та шість міжнародних посередників - США, Росія, Китай, Великобританія, Франція і Німеччина - у 2015 році підписали Спільний всеосяжний план дій. У документі йшлося про скасування санкцій проти Тегерану в обмін на припинення ядерних розробок. Угода також передбачала скасування збройного ембарго проти Ірану протягом п'яти років, але в 2018 році США покинули угоду і оголосили про відновлення санкцій проти Тегерану.

У січні 2020 про повний вихід з угоди заявив Іран.

15 серпня Радбез ООН відмовився продовжити збройне ембарго проти Ірану. Держсекретар США Майк Помпео назвав це неспроможністю стати на шляху "головного спонсора тероризму" у світі. США ввели санкції стосовно тих, хто продаватиме конвенційну (неядерну) зброю Ірану.