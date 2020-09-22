Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Зеленський в ООН нагадав про російську окупацію Донбасу і Криму
Зеленський в ООН нагадав про російську окупацію Донбасу і Криму
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
"Газпром" замовив додаткові потужності для транзиту газу через Україну
"Газпром" замовив додаткові потужності для транзиту газу через Україну
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
ГоловнаСвіт

Путін запропонував провести саміт Ради безпеки ООН та Німеччини по Ірану

Президент РФ вважає звинувачення на адресу Тегерану безпідставними.

Путін запропонував провести саміт Ради безпеки ООН та Німеччини по Ірану
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН запропонував скликати зустріч глав держав - постійних членів Ради Безпеки ООН за участю керівників Німеччини та Ірану.

Його заява опублікована на сайті Кремля.

Зазначається, що дискусії з іранського питання "стають все більш напруженими, а ситуація загострюється". У Кремлі називають звинувачення на адресу Ірану безпідставними.

Крім того, за словами Путіна, Росія залишається повністю прихильною Спільному всеосяжного плану дій по врегулюванню навколо іранської ядерної програми 2015 року. У 2019 році, за його словами,  Росія представила оновлену Концепцію.

"Пропонуємо в самий найближчий час провести в онлайн-форматі зустріч глав держав - постійних членів Ради Безпеки ООН за участю також керівників ФРН і Ірану. Мета - намітити кроки, що дозволяють уникнути конфронтації, загострення ситуації в Раді Безпеки ООН. Важливо надати колективну підтримку подальшому безперебійного здійснення резолюції РБ ООН 2231, яка створила міжнародно-правову основу для реалізації СВПД", - заявив Путін, наголосивши, що питання є терміновим.

Нагадаємо, Іран та шість міжнародних посередників - США, Росія, Китай, Великобританія, Франція і Німеччина - у 2015 році підписали Спільний всеосяжний план дій. У документі йшлося про скасування санкцій проти Тегерану в обмін на припинення ядерних розробок. Угода також передбачала скасування збройного ембарго проти Ірану протягом п'яти років, але в 2018 році США покинули угоду і оголосили про відновлення санкцій проти Тегерану.

У січні 2020 про повний вихід з угоди заявив Іран.

15 серпня Радбез ООН відмовився продовжити збройне ембарго проти Ірану. Держсекретар США Майк Помпео назвав це неспроможністю стати на шляху "головного спонсора тероризму" у світі. США ввели санкції стосовно тих, хто продаватиме конвенційну (неядерну) зброю Ірану.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також