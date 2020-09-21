Правоохоронці викрили двох мешканців Одещини, які налагодили схему збут вогнепальної зброї поштою в різні регіони країни.

Про це повідомила Прокуратура Автономної республіки Крим.

Зазначається, що в ході розслідування щодо мешканця Херсонщини, який замовив умисне вбивство іншого місцевого жителя, було встановлено особу, яка здійснювала продаж зброї. Правоохоронці задокументували неодноразові факти збуту вогнепальної зброї і бойових припасів та викрили двох осіб – жителів м. Білгород-Дністровський.

"Маючи спеціальні знання, організатор схеми самостійно збирав та налаштовував зброю. Інформацію про продаж «товару» підозрювані публікували в мережі Інтернет, а розповсюджували замовлення за допомогою поштових відправлень в різні регіони країни", - йдеться у повідомленні.

Фото: ark.gp.gov.ua

Фото: ark.gp.gov.ua

У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання одного з фігурантів, виявлено 12 одиниць вогнепальної зброї, гранати РГД-5, ручний протитанковий гранатомет (РПГ), близько 1,2 кг пороху, а також понад 1 тисячу патронів.

Фото: ark.gp.gov.ua

Дії правопорушників кваліфіковані за ч. 1 ст. 263 КК (носіння, зберігання та збут вогнепальної зброї бойових припасів, без передбаченого законом дозволу). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі очікується судовий розгляд клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, у липні в Донецькій області було викрито міжрегіональну банду, члени якої виготовляли зброю і продавали її через мілітаріаукціон.

Раніше в липні на Львівщині затримали священника, який переробляв стартові пістолети на бойові і продавав їх.