Біля Новоолександрівки окупанти стріляли в бік українських позицій

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку доби 20 вересня у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Пресцентр ООС повідомляє, що неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається спокійною та повністю контрольованою українськими захисниками. Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - запевняють у штабі ООС.

Нагадаємо, 19 вересня збройні підрозділи Російської Федерації тричі порушили перемир’я на Донбасі, внаслідок чого поранення отримав український військовий.