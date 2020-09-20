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Біля Новоолександрівки окупанти стріляли в бік українських позицій

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Біля Новоолександрівки окупанти стріляли в бік українських позицій
Фото: Макс Левин

Від початку доби 20 вересня у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Пресцентр ООС повідомляє, що неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається спокійною та повністю контрольованою українськими захисниками. Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - запевняють у штабі ООС.

Нагадаємо, 19 вересня збройні підрозділи Російської Федерації тричі порушили перемир’я на Донбасі, внаслідок чого поранення отримав український військовий.

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