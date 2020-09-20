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На Житомирщині горить сміттєзвалище, вогонь може перекинутись на ліс

Осередок горіння знаходиться всередині звалища, це ускладнює гасіння.

На Житомирщині горить сміттєзвалище, вогонь може перекинутись на ліс
Фото: ДСНС

На Житомирщині у місті Овруч майже добу гасять пожежу на сміттєзвалищі. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій

Повідомлення про займання та сильне задимлення надійшло до Служби порятунку о 16 годині 19 вересня. 

Рятувальники на місці встановили, що горять відходи на площі 400 кв.м. 

"Саме сміттєзвалище по периметру не огороджено. Тож сюди мають доступ сторонні особи, і вже неодноразово тут виникало займання сміття. Поруч розташований ліс, тому вогонь може в будь-яку мить перекинутися на нього", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДСНС намагаються залити тління, однак процес горіння відбувається всередині звалища, що унеможливлює доступ води безпосередньо до осередку горіння. 

До гасіння залучили два бульдозери, щоб розібрати тліюче сміття. Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу, ліквідація триває.

Нагадаємо, у липні у Дарницькому районі Києва горіло сміттєзвалище. Вогонь охопив площу у 250 кв м.

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