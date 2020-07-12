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У Києві вночі горіло сміттєзвалище

Пожежа охопила 250 кв. м сміття.

У Києві вночі горіло сміттєзвалище
Фото: ДСНС

У Дарницькому районі Києва горіло сміттєзвалище. Про це інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій

Рятувальників повідомили про пожежу біля перетину вулиць Колекторна та Ревуцького ввечері 11 липня.

"Основна складність гасіння пожежі полягала в тому, що сміття було звалене в яму та в деяких місцях його нашарування досягало 10 м. Вогонь вдалось загасити швидко, а осередки тління, які були знизу, доводилося ретельно заливати водою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на заваді рятувальникам стала відстуність на цій території водопостачання. Довелось набирати воду з найближчого озера.

О 22:00 пожежу локалізували на площі 250 кв. м, о 00:07 ліквідували.

Причину пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у квітні горіло новояворівське сміттєзвалище у Львівській області

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