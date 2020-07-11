За попередніми даними, вибух спричинила петарда, повідомили в пресслужбі поліції Полтавської області.
"Цього ж дня по вулиці Зигіна на ринку в приміщенні кафе невідомий кинув предмет, схожий на петарду", - додали правоохоронці.
В обох випадках ніхто не постраждав. Правоохоронці розшукують зловмисника.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (хуліганство) КК України.
Нагадаємо, що в березні у Києві всередині вагону метро стався вибух петарди. Усіх пасажирів висадили на станції "Вокзальна". У вагоні спостерігалося задимлення, що викликало паніку серед пасажирів.