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У Полтаві в кафе на двох ринках невідомий підірвав петарди

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника. 

Фото: pl.npu.gov.ua
У Полтаві 11 липня в кафе на території двох ринків пролунали незначні вибухи. Як повідомили свідки, близько 10-ї ранку на ринку "Мотель" невідомий чоловік кинув пакет, який вибухнув.

За попередніми даними, вибух спричинила петарда, повідомили в пресслужбі поліції Полтавської області.

"Цього ж дня по вулиці Зигіна на ринку в приміщенні кафе невідомий кинув предмет, схожий на петарду", - додали правоохоронці.

В обох випадках ніхто не постраждав. Правоохоронці розшукують зловмисника.

Фото: pl.npu.gov.ua

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (хуліганство) КК України.

Нагадаємо, що в березні у Києві всередині вагону метро стався вибух петарди. Усіх пасажирів висадили на станції "Вокзальна". У вагоні спостерігалося задимлення, що викликало паніку серед пасажирів. 

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