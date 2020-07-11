У Луганській області продовжує тліти деревина у трьох осередках. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 11 липня відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків", - йдеться у повідомленні.

Над ліквідацією наслідків пожежі працюють 536 рятувальників, залучено 106 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, в Луганській області 6 липня внаслідок сильного вітру загорілася суха трава та ліс.

Вогонь поширився на території трьох лісництв Новоайдарського району, охопив близько 50 га території Борівського та Охтирського лісництв у районі села Осколонівка, а також близько 40 га лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. Згодом вогонь перекинувся на хвойні ліси.

Внаслідок займання загинуло п'ятеро людей. Поліція розглядає три версії виникнення пожеж.

Під час візиту в Луганську область президент Володимир Зеленський пообіцяв, що громадянам, які втратили свої будинки внаслідок пожеж, буде виділено по 300 тис. гривень компенсації. Також кожному виділять по 20 тис. гривень для підтримки.

На засіданні ТКГ 8 липня українська сторона закликала до встановлення режиму тиші для гасіння вогню і отримала від бойовиків гарантії безпеки для гасіння пожеж.