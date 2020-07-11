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ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині судитимуть групу осіб за торгівлю людьми

Підозрювані під приводом офіційного працевлаштування забирали документи.

Прокуратура Житомирської області cкерувала до суду обвинувальний акт стосовно групи з чотирьох осіб, які вчиняли трудову експлуатацію людей з використанням обману та примусу (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 КК України). Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

Одному з затриманих також інкримінують незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

Як встановило слідство, підозрювані, попередньо забравши у восьми мешканців Житомирщини, Волині та Республіки Білорусь документи під приводом офіційного працевлаштування, залучали їх до різних будівельних робіт і силоміць утримували у непристосованих для житла приміщеннях.

Під час санкціонованих обшуків у помешканні одного з підозрюваних правоохоронці вилучили документи потерпілих, у побутових приміщеннях - холодну та вогнепальну нарізну зброю, боєприпаси, вибухівку.

Нагадаємо, з 2012-го по 2019 рік включно Міністерство соціальної політики встановило статус постраждалих від торгівлі людьми 878 особам, з них 871 - це громадяни України і 8 іноземців.

457 громадян постраждали від трудової експлуатації, 224 - від сексуальної експлуатації, 57 осіб було залучено до жебракування. 9 людей постраждали від змішаної експлуатації, 14 дітей були продані третім особам, а одна людина постраждала від сурогатного материнства.

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