​Дело о "продаже" должности главы Житомирской ОГА за $1,65 млн передали в суд

Судить будут двух человек.

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт по делу о "продаже" должности главы Житомирской ОГА за $1,65 млн.

Об этом говорится на сайте офиса.

Судить будут двух человек. По версии следствия, они пытались мошенническим путем завладеть крупной суммой денег за помощь в назначении на должность председателя областной администрации. Они ссылались на связи в Кабинете министров и Офисе президента.

Мужчин задержали при получении $550 тыс., которые якобы должны были стать первой частью взятки.

Им вменяют ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 - обещание неправомерной выгоды. Следствие вело Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Напомним, что после их задержания было еще несколько похожих случаев. В тот же день правоохранители задержали при получении первой части денег в сумме $350 тыс. мужчину, который пытался завладеть денежными средствами гражданина в размере $3 млн 100 тыс. за якобы содействие в назначении его на должность главы Николаевской ОГА "через своих знакомых в Офисе президента и Кабинете министров

В апреле был задержан лже-представитель главы Офиса президента, который требовал $200 тыс. за "назначение на должность" в Гослесагентство.

В июне задержали двух киевлян по подозрению в мошеннической попытке "продать" должности главы Харьковской ОГА и налоговой службы.