"Голос" забрал депутатский мандат у Вакарчука

Партия "Голос" в пятницу провела внеочередной съезд, на котором было принято решение прекратить депутатские полномочия Святослава Вакарчука. Об этом говорится на сайте "Голоса".

Вакарчук объявил о решении уйти из Верховной Рады еще 11 июня, но парламент отказался поддержать его заявление (хотя в тот же день депутаты благополучно проголосовали за сложение мандата депутатом Ольгой Бельковой).

Тогда Вакарчук вышел из фракции, дав "Голосу" право самостоятельно забрать у него мандат.

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны", - сказал Вакарчук на съезде.

Статья 81 Конституции Украины гласит, что выход депутата из фракции политической партии, по списку которой он избран, может быть причиной для досрочного прекращения его полномочий. В 2016 году по этой статье лишились мандатов народные депутаты Егор Фирсов и Николай Томенко из Блока Петра Порошенко. В дальнейшем депутаты остерегались добровольно выходить из фракций, чтобы не потерять мандат.

После прекращения депутатских полномочий Вакарчука к фракции "Голоса" присоединится следующий кандидат из предвыборного списка. Это Алина Свидерская.