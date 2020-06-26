Украина в ТКГ предоставила календарный план местных выборов на Донбассе

В рамках рабочей группы по политическим вопросам на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 25 июня украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"В очередной раз была отмечена возможность проведения выборов в ОРДЛО Украины исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что советники украинской делегации в ТКГ - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в политической группе - приняли активное участие в этих консультациях.

В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на освобождении по принципу "всех на всех", отмечают в ОП.

Делегация Украины вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области по гуманитарным соображениям, а также в очередной раз подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры КПВВ со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ.

Очередной раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.

"Украинская сторона делает все возможное для выполнения договоренностей лидеров стран – участниц Нормандского формата, достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, для обеспечения скорейшего проведения следующего саммита в Берлине", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в интервью канадскому изданию The Globe and Mail Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на проведении встречи в "нормандском формате" до окончания пандемии COVID-19.