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Порошенко: сейчас уникальный шанс заставить Путина уйти с Донбасса и Крыма

Экс-президент подчеркнул, что Путин понимает только язык санкций.

Порошенко: сейчас уникальный шанс заставить Путина уйти с Донбасса и Крыма
Фото: eurosolidarity.org

Экономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для этого нужно укреплять международную солидарность вокруг нашего государства. Об этом в интервью Сергею Жадану в эфире волонтерской радиостанции «Тризуб ФМ» заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он поделился впечатлениями от встреч с Путиным в рамках нормандского формата и еще раз подчеркнул, что именно российский президент несет ответственность за войну против Украины.

«Я постоянно видел его глаза, но в составе Нормандского формата, когда рядом со мной были канцлер Германии и президент Франции. Желание мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел. Именно Путин внес в Совет Федерации РФ законопроект о предоставлении ему разрешения на применение вооруженных сил на территории других стран. Путин подписал указ об аннексии Крыма, именно Путин дал директивы начальнику Генштаба для того, чтобы ворвались российские десантники в августе 2014-го», - напомнил Петр Порошенко.

«Я был твердо убежден - общими усилиями мы способны победить. Не только и не столько на поле боя. Не только и не столько военной силой - хотя не имея современной прочной, патриотической, профессиональной армии, это будет сделать невозможно. Но вдобавок к этому нам нужны были санкции. И они были введены именно за нарушение выполнения Минских договоренностей - именно со стороны России. Для этого нам нужна была международная солидарность, когда весь мир объединился против Путина, поддерживая Украину», - отметил экс-президент.

Порошенко подчеркнул, что Путин понимает только язык санкций.

«За очень короткий срок весь мир объединился в нашу пользу. И на сегодняшний день, когда упала цена на нефть, когда в России глубокий кризис с 5 процентным падением ВВП, когда российская экономика не способна финансировать этот «чемодан без ручки», - есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти с Донбасса и Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров », - убежден лидер« Европейской Солидарности ».

Петр Порошенко также напомнил, что его команде удалось добиться в международных судах применения конвенций и еще раз подчеркнул, что мир на базе международного права будет достигнут в случае, когда российские вооруженные формирования будут выведены с территории Украины.

«Разоружение незаконных вооруженных формирований, перебрасывание тяжелой техники и артиллерии за участок российско-украинской границы, потому что именно это указано в качестве приоритетных характеристик безопасности Минских договоренностей, где и стоит подпись - обязательства Путина как непосредственного участника вооруженной агрессии против Украины», - резюмировал Петр Порошенко.

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